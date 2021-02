OM : Niveau de jeu pathétique, trop de joueurs à la ramasse, et Ventre mou…

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et en texte ci-dessous après la rencontre Bordeaux – Olympique de Marseille !

Premier Enseignement : L’OM dans le ventre mou

Avec ce point inespéré, l’OM reste à sa 9e place et reprend même un point à Lyon et Rennes. Les marseillais n’avancent pas et s’installent dans le ventre mou. L’OM revient à 4 points des Rennais et donc de la 5e place, alors qu’il doit jouer son match en retard face à Nice mercredi. On peut souligner l’état le bon état d’esprit des joueurs marseillais sûrement meilleurs à 9 contre 11 et qui arrachent un point. On s’en fout ? oui…

Deuxième enseignement : Niveau de jeu pathétique

Cet OM a été totalement attentiste lors de ces 45 premières minutes. Aucune prise de risque, pas de mouvement, une incapacité crasse à faire une bonne passe, à réussir une transition précise. Après une timide première accélération en seconde mi-temps et un raté monumental de Germain, les joueurs marseillais ont craqué en prenant deux cartons rouges coup sur coup. L’affiche du dimanche soir est clairement soporifique et d’un niveau affligeant. Je veux bien tenter de faire croire que cette fin de saison à un quelconque intérêt sportif avec une hypothétique 5e place ou un objectif de victoire en Coupe de France, mais quand on voit un tel spectacle, on a juste envie que la saison se termine…

Troisième enseignement : Trop de joueurs à la ramasse…

J’imagine la Team optimiste, si elle existe encore, dire qu’il y avait 5 titulaires absents ce soir avec Alvaro, Milik, Caleta Car, Sakai forfaits et Payet suspendu. Mais comment proposer une telle bouillie de football. Non seulement les joueurs sont incapables de faire une passe vers l’avant, mais il n’y a pas d’allant, de mouvement. Nagatomo c’est une mascarade, Cuisance est totalement perdu. Balerdi est un danger permanent pour sa propre équipe et prend encore un rouge. Benedetto était à côté de ses pompes et a pété un câble. La révolte c’est dans l’envie, pas dans les idioties. ça va être long…