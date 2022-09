OM: Veretout critique son début de saison…

Recrue estivale de l’OM, Jordan Veretout est loin d’être le Marseillais le plus en vu lors de ce début de saison. L’ancien Nantais est conscient de cela…

Arrivé à Marseille cet été en provenance de l’AS Roma, Jordan Veretout s’est vite imposé comme un titulaire en puissance dans le système d’Igor Tudor. Souvent associé à Valentin Rongier au milieu de terrain, Veretout a participé à toutes les rencontres de l’OM depuis le début de la saison. Malgré tout, il concède un début de saison très moyen :

Ce n’est pas encore suffisant– Veretout

« En effet, ce n’est pas encore suffisant. Je sais que je suis capable de beaucoup plus. Mais s’adapter ce n’est pas toujours facile et quand tu sais que tu as la possibilité de partir, ta préparation est différente. Même si tu essaies de rester concentré, dans ta tête ça cogite et la préparation tu ne la fais pas normalement. Je me rappelle mes premiers matchs à Marseille, je finissais avec des crampes ce qui ne fait pas partie de mes habitudes. C’est en jouant les matchs que l’on récupère tout ça. Je veux prendre plus de responsabilités. Savoir casser les lignes comme je sais le faire, me projeter un peu plus offensivement aussi, même si le schéma est difficile pour nous les milieux, car on doit attaquer et beaucoup défendre aussi, on doit faire la jonction entre la défense et l’attaque. Je pense que l’on fait un gros boulot au milieu, mais il faut aussi essayer de trouver ces passes vers l’avant pour mettre nos attaquants en bonne position. Lors du dernier match de L1, je fais la passe à Matteo. Je suis aussi capable de faire des passes décisives, marquer des buts. C’est là-dessus que je dois élever mon niveau de jeu. » Jordan Veretout— Source: Goal (25/09/22)

Le sélectionneur national Didier Deschamps a fait appel samedi au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Jordan Veretout

« Touché et remplacé en cours de jeu vendredi soir lors de la rencontre de Premier League anglaise entre son club d’Aston Villa et Southampton, le milieu de terrain international Boubacar Kamara souffre du genou droit. Après consultation du Dr Franck Le Gall, il est forfait pour le rassemblement de l’Équipe de France. Boubacar Kamara ne pourra donc pas participer aux deux prochains rendez-vous des Bleus contre l’Autriche (jeudi 22 septembre au Stade de France, 20h45) et le Danemark (dimanche 25 septembre à Copenhague, 20h45) en Ligue des Nations de l’UEFA. Pour le remplacer dans le groupe tricolore qui sera réuni à partir de lundi au CNF Clairefontaine (Yvelines), le sélectionneur national Didier Deschamps a fait appel samedi au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Jordan Veretout (29 ans, 5 sélections). Boubacar Kamara avait été convoqué vendredi après-midi chez les Bleus à la suite du forfait d’Adrien Rabiot. » FFF – source : FFF.fr (17/09/2022)