OM : Veretout et Ounahi exfiltrés ? Un joker possible ? Et déjà la trêve internationale…

Voici le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’était en direct ce mardi à 15h30 ! Au menu : Mbemba va rester sans jouer au moins jusqu’en janvier, Veretout se rapproche de Lyon même si il reste des écarts financiers, Ounahi pourrait rejoindre la Grèce. Mais aussi la possibilité pour l’OM de prendre un joker, la trêve internationale, De Zerbi…

🚨🚨🚨On se fait un petit débat FAQ Marseille ce mardi à 15h30 ! Veretout vers #Lyon, #Mbemba assume et porte de sortie pour #Ounahi… et bien sur vos thèmes et vos questions ! #OM

