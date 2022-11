Très critiqué à son arrivée à Marseille mais aussi lors de ses premiers matchs avec l’OM, Jordan Veretout a été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

C’est un choix qui fait polémique dans la sphère football : le milieu de terrain marseillais Jordan Veretout est convoqué pour jouer le Mondial 2022 avec l’Equipe de France.

Auteur d’un début de saison mitigé, beaucoup déplorent le trop faible niveau du milieu de 29 ans pour la sélection nationale, surtout dans un contexte où les places dans la liste de Deschamps valent de l’or.

Dans l’After Marseille, Jonathan Machardy fait partie des détracteurs de Jordan Veretout. Il en explique les raisons.

Être convoqué en Bleu pour faire le Mondial, pour moi c’est une anomalie

« Cette convocation pour moi elle n’est pas du tout justifiée. Quand Veretout a signé à Marseille, j’étais ravi parce que je pensais qu’il remplaçait parfaitement Kamara, que c’était un joueur de très haut niveau. Mais force est de constater que depuis son arrivée, il n’a pas cessé de décevoir. Alors certes il joue un peu mieux depuis trois semaines mais je trouve qu’on est encore très loin du compte pour un joueur qui est censé avoir le niveau international. Pour l’instant, depuis les dernières semaines c’est devenu un bon joueur de Ligue 1, mais de là à être convoqué en Bleu pour faire le Mondial, pour moi c’est une anomalie. Il a de la chance je pense du fait de son vécu, en Italie, en ayant été appelé une dizaine de fois en Equipe de France, mais si on parle de niveau pur : il n’a pas le niveau du tout. C’est pas parce que ça va mieux que c’est forcément bien. Alors oui on est passé d’un joueur complètement perdu, à la limite du catastrophique à un joueur de bon niveau. Mais c’est loin d’être le niveau de l’Equipe de France. » Jonathan Machardy – After Marseille – 18/11/2022Interrogé sur les raisons de sa convocation en Equipe de France, Jordan Veretout l’explique par une montée en puissance ces derniers temps.

« Ces trois dernières semaines, ça a joué en ma faveur : je suis monté en puissance. Si j’étais resté sur le même rythme que le début de saison, je sais pas si j’aurai été appelé. J’ai su reprendre confiance en moi, j’ai su aller de l’avant, j’ai élevé mon niveau de jeu et je pense que c’est pour ça que j’y suis » Jordan Veretout – RMC Sport

