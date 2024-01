OM : Veretout, leader technique !

Dimanche, l’OM n’a pas fait mieux qu’un match pour ensuite se faire éliminé des 16e de finale de Coupe de France par Rennes. Voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout lors de ce match.

Gennaro Gattuso continue avec 3-5-2 pour ce match à Rennes. Le duo Aubameyang / Vitinha n’a pas brillé comme tout le reste de l’équipe. L’OM a proposé une nouvelle fois un bloc souvent trop bas et peu d’action offensives maitrisées. Pour autant, les marseillais ont ouvert le score suite à un bon centre de Clauss, Veretout a bien contrôlé pour ensuite trouver la lucarne (29′). Il y a eu peu d’occasion lors de cette première mi-temps, le positionnement de Gigot au milieu de terrain a permis à l’OM d’être assez solide mais pas vraiment dangereux. Les blessures rapides de Murillo et Nadir, remplacés par Garcia et Henrique, n’ont pas aidé. Finalement Rennes a obtenu un penalty très généreux juste avant la mi-temps, Pau Lopez a sorti une double parade décisive permettant à l’OM de rester devant pendant la pause. Rennes s’est offert plusieurs occasions en début de seconde période, dont un raté de Kalimuendo. En contre, Aubameyang ne trouve pas le cadre et quelques minutes plus tard, c’est Rennes qui se relance suite à un coup franc qui trouve la tête de Terrier (53′). Vitinha a été maladroit, Onana pas assez appliqué dans ses frappes. Finalement les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs au but. Les tireurs ont été adroits et c’est finalement le capitaine Gigot qui a frappé sur la barre, offrant la qualification à Rennes.

La note de Jordan Veretout : 6/10

Son appréciation

Veretout, leader technique !

Décisif car buteur en début de match, il est un des rares joueurs de l’équipe à apporter une plus-value technique. Dés qu’il se déplace dans les intervalles libres, il apporte du danger, il est celui qui maitrise le tempo et qui a la qualité technique pour orienter le jeu. Il est souvent trop seul, mais aussi trop sur courant alternatif. A noter qu’il a aussi montré son leadership en parlant à ses coéquipier avant la séance de tirs au but.

Les notes des médias