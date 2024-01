OM : Veretout met en garde son équipe !

L’OM est en difficulté lors de ce début d’année. Après une petite qualification face à Thionville, un piètre match nul face à Strasbourg, les marseillais se font sortir de la Coupe de France. Jordan Veretout prévient ses coéquipiers…

Le milieu de terrain attend une réaction immédiate de son groupe. Jordan Veretout s’est exprimé après le match dans des propos relayés par la Provence. Il n’oublie pas la position délicate de l’OM en championnat d’autant que le prochain match va se jouer face à l’AS Monaco. Pour rappel, l’OM doit faire avec plusieurs blessés (Rongier, Nadir, Murillo) mais aussi l’absences des internationaux partis à la CAN (Mbemba, Ounahi, Harit, Gueye, Ndiaye, Sarr et Simon).

Il faut vite se remettre la tête à l’endroit parce qu’on est aussi à la traîne en championnat

Veretout revient sur cette élimination mais voit plus loin. “Le regret, c’est de se faire éliminer. On fait un match cohérent dans l’ensemble, avec de l’envie. Mais on prend encore un but sur coup franc, il va falloir remédier à ça et être plus concentré. Les tirs au but ? On n’en veut à personne, c’est le football. Il faut vite se remettre la tête à l’endroit parce qu’on est aussi à la traîne en championnat et il faudra gagner samedi contre Monaco. On voulait aller le plus loin possible pour nos supporters mais on se fait sortir.”