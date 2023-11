OM : Veretout transparent !

Samedi soir, l’OM n’a pas fait mieux qu’un triste match nul 0-0 face à Lille dans un match globalement médiocre. Voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout lors de ce match.

Pour ce nouveau match de Gennaro Gattuso comme coach de l’OM, les joueurs ont eu du mal à répondre présents. Malgré 10 premières minutes réussies, les attaquants ont encore été maladroits techniquement. Le pressing a été moins fort, une grosse erreur de Rongier a offert une énorme occasion au LOSC. Petit à petit, les marseillais se sont enfoncé dans un faux rythme, sans réelles occasions. Il y aura un petit sursaut dans les dernières minutes sans résultat.

Veretout transparent !

Aligné plus haut sur le terrain par Genarro Gattuso, l’ancien joueur de l’AS Roma n’a pas pesé sur le jeu. Il a souvent été bien mou sur le pressing haut, perdu entre deux ligne sans véritablement toucher le ballon. Il a tenté quelques passes par dessus, sans un réel succès. On attend bine plus de lui, surement dans un rôle plus reculé sur le terrain…