L’Equipe 5/10 Placé devant la défense, dans un rôle un peu plus défensif que Guendouzi, il a connu un déchet technique inhabituel avec des pertes de balle dangereuses, notamment celle qui a amené l’action de Bentaleb (18e). Il s’est repris ensuite, plus agressif au pressing et plus juste dans ses choix.

Maxifoot 4/10 l’international français est passé à côté de son match. En première période, il a enchaîné les pertes de balle dangereuses, comme celle qui amène le poteau de Bentaleb. Dans le second acte, il n’a pas profité de la domination de son équipe pour se montrer beaucoup plus à l’aise dans le jeu et défensivement.