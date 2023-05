OM: Vers une fin de carrière pour Payet ?

Dimitri Payet connait une saison difficile sous Igor Tudor. Le Croate préfère laisser le meneur de jeu sur le banc, de quoi interroger le joueur de 36 ans sur la suite de sa carrière…

Auteur de trois buts et autant de passes décisives en 26 apparition, Dimitri Payet vit une saison difficile. Igor Tudor préfère se priver du meneur de jeu, le considérant pas en adéquation avec son système de jeu. Pourtant, sur quelques entrées il a pu montrer toute sa qualité technique qu’on lui connaissait déjà.

Lors de la rencontre entre Lens et l’Olympique de Marseille le week-end dernier (2-1), plusieurs échauffourées ont débuté en fin de match. Sur des images diffusées par Prime Vidéo, Dimitri Payet gifle l’entraîneur adjoint de Franck Haise, Yannick Cahuzac. Si le Réunionnais n’a pas été sanctionné par l’arbitre sur le coup, il pourrait être pénalisé par la commission de discipline après inspection des images. Payet pourrait être suspendu entre trois et cinq matchs et ainsi rater les derniers matchs de championnat.

Dernier match de Payet avec l’OM ?

D’après Le Parisien, il se pourrait que la rencontre face à Angers soit la dernière pour Dimitri Payet. Lors d’une récente discussion avec son entourage, cette hypothèse aurait été évoqué par le joueur lui-même…

Une fois que le match est terminé, tu passes à autre chose

Dans Débat Foot Marseille, Jérémy Attali estime qu’une sanction contre le meneur de jeu marseillais n’a pas lieu d’être malgré le mauvais geste : « Le diffuseur le fait de bonne foie. Il veut apporter à son public une information. Il ne le fait pas pour piéger l’OM. Je suis quand même de l’avis de Franck Haise quand il dit qu’une fois que l’action est passée, c’est fini. C’est petit de revenir sur des détails à chaque fois, alors qu’il y a surement des choses qu’on a pas vu. Une fois que le match est terminé, tu passes à autre chose. Dans les couloirs, peut-être que des Lensois ont insulté des Marseillais, on ne sait pas. À ce moment-là, il faut regarder toutes les vidéos. »