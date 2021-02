OM : Vers une grosse surprise en attaque face à Nice ce mercredi?

Ce mercredi l’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice pour le match en retard prévu le 21 novembre 2020. Pour cette rencontre, beaucoup d’absents… Nasser Larguet pourrait aligner un joueur surprise en attaque !

L’Olympique de Marseille a vécu un match très compliqué ce dimanche face à Bordeaux : deux cartons rouges pour Benedetto et Balerdi… Malgré tout, les Marseillais ont réussi à tenir jusqu’à la fin de la rencontre, récupérant un point de son déplacement en Gironde.

DIENG TITULAIRE FACE A NICE?

Ce mercredi, les hommes de Nasser Larguet vont recevoir l’OGC Nice pour le match en retard de Ligue 1 prévu le 21 novembre 2020. Avec l’absence de Benedetto qui a écopé d’un carton rouge et qui est donc suspendu et la non qualification d’Arek Milik (il a signé après la date initiale du match, ndlr), le coach de l’OM va devoir bricoler en attaque. Même chose en défense car Lirola ne sera pas non plus qualifié, même chose pour Ntcham.

A LIRE : OM : L’explosion de joie des jeunes joueurs de Diambars après le but de Dieng !

Sur le banc face à Auxerre, le jeune Ahmadou Bamba Dieng a redonné le sourire aux supporters marseillais après son premier but. Face à Bordeaux, il est entré en fin de match mais n’a rien pu apporté, surtout avec ce contexte si particulier. Le Sénégalais pourrait être titularisé face à l’OGC Nice selon les informations du journal L’Equipe !