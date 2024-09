OM version Juve, la polémique Benatia / Bastien, Carboni ça traine…

Voici le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’était en direct à 15h30 ce mardi ! Au menu : La sortie de Benatia, le match de Bastien, la réaction des médias, le trio Longoria / Benatia / Ravanelli en mode Juve, quid de Carboni ? Kondogbia ? Le jeu de De Zerbi, l’ambition du club…

🚨🚨🎤 on se retrouve à 15h30 pour le débat FAQ du mardi ! On va évoquer le cas #Benatia mais aussi l’organigramme de l’OM en mode #Juve et surtout vos thèmes et vos questions ✊

👇👇👇https://t.co/rm3hiRWC9C pic.twitter.com/uQUXvEDP0J

— Nicolas Filhol (@FilholNicolas) September 24, 2024