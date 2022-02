OM : Victoire 0-3, qualification pour les 8e de CONFERENCE LEAGUE, GUENDOUZI, GUEYE, Konrad BUTEURS

Voici le replay du Debrief de la rencontre entre l’OM et Qarabag à retrouver ci-dessous avec Nicolas Filhol, Adam Manseur des Réservistes et Rayane Benmokrane ! Retour sur la victoire 0-3 sur des buts de Gueye, Guendouzi et Konrad. Avec les habituelles rubriques : les 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre debrief…