OM : Victoire face à la réserve, 1-0, mais avec des petites surprises…

En cette trêve internationale, l’Olympique de Marseille a organisé un match amical face à sa réserve à la Commanderie. L’équipe A s’est imposée…

Victoire un but à zéro face à la réserve (but de Michaël Cuisance), même score que celui des deux dernières succès olympiens en Ligue 1 face à Lorient et Strasbourg.

Les derniers résultats de l’OM

FC Lorient 0 – 1 OM

OM 0 – 3 Manchester City

Porto 3 – 0 OM

Strasbourg 0 – 1 OM

OM A 1 – 0 OM B

Cependant, le coach aurait expérimenté pour cette rencontre avec une défense à trois et une nouvelle animation devant.

𝗟𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗡𝟮 :Aujourd’hui à la Commanderie avait lieu une opposition entre les pros et la réserve. AVB a testé un nouveau dispotif : le 3-4-3. Victoire 1-0 sur un but du joueur prêté par le Bayern 🇩🇪. ⚽️ Michaël Cuisance 🇫🇷 pic.twitter.com/i2vVYRz4EC — Treize013 (@treize013) November 14, 2020





Une rencontre dont on il ne faut pas tirer trop d’enseignements puisqu’il s’agit surtout d’une forme d’entraînement particulier afin de se maintenir en forme. Même si un peu d’humour ne fait jamais de mal à personne.

Mourad pour critiquer l’équipe quand on fait 1 tir par match y’a du monde, mais on t’entend moins quand l’OM écrase 1-0 l’ogre de National 2 dirigé par el grande Philippe Anziani https://t.co/ooDt7fgaZP — SkabOM (@SkabbaOM) November 14, 2020