OM – Villareal : La composition probable de Jorge Sampaoli

L’OM dispute ce samedi soir son 7e et ultime match de préparation d’avant saison 2021/2022. Pour cette rencontre face à Villarreal, Jorge Sampaoli devrait à nouveau aligner plusieurs recrues !

À l’occasion de ce septième et utlime match de préparation face à Villarreal, Jorge Sampaoli devrait reconduire son 3-4-3 habituel. Toujours absent, Boubacar Kamara devrait être remplacé par Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain monte en intensité et Sampaoli pourrait à nouveau lui accorder sa confiance. À ses côtés, le technicien argentin devrait opter pour Pape Gueye, auteur d’une bonne entrée face à Saint-Étienne. En défense centrale, Jorge Sampaoli devrait aligner Luan Peres qui semble s’être bien acclimaté à l’effectif. À ses côtés, William Saliba et Léonardo Balerdi devraient être titularisés. Après un dernier match percutant, Konrad de la Fuente semble avoir marqué des points et pourrait prétendre à une nouvelle titularisation. Enfin, Bamba Dieng pourrait être de nouveau préféré à Darío Benedetto, qui se trouverait en instance de départ vers São Paulo.

LE ONZE possible DE SAMPAOLI

Mandanda

Saliba Balerdi PeresGuendouzi Gueye

Payet Gerson

Ünder Konrad Dieng

Comme on le voit depuis le début de la préparation estivale, Jorge Sampaoli réclame à ses joueurs d’alterner entre deux systèmes de jeu en cours de match. L’équipe se positionne en 4-2-3-1 en phase défensive dès qu’elle n’a pas le ballon et bascule en 3-4-3 en phase offensive avec le ballon. Toutefois, le technicien argentin semble vouloir conserver l’idée de jeu qu’il a mis en place la saison dernière avec des pistons très offensifs et des ailiers qui collent les lignes pour étirer le bloc adverse. Reste à savoir si son organisation changera d’ici là.

C’EST UNE ÉQUIPE VERSATILE. SAMPAOLI A TOUJOURS ÉTÉ REMARQUÉ POUR LA VERSATILITÉ DE SES ÉQUIPES – PABLO LONGORIA

« Naturellement, depuis que Jorge Sampaoli est arrivé, on a commencé à projeter l’équipe de cette saison. On avait dit dans plusieurs conférences de presse que le vrai OM de Sampaoli commencera pendant la saison qui arrive. C’est une équipe versatile. Sampaoli a toujours été remarqué pour la versatilité de ses équipes. Lors de la construction de l’effectif, on doit s’adapter de la meilleure façon possible à l’engagement du coach et à la façon dont il veut jouer. Anticiper la façon dont il va jouer, ce n’est pas mon discours, c’est le discours du coach. Vous pourrez lui demander dès que vous aurez la possibilité de lui parler. Notre responsabilité, c’est surtout de recruter des joueurs pour donner au coach toutes les possibilités afin qu’il développe son idée de jeu. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (08/07/2021)