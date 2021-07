OM – Villarreal : des supporters en masse !

Samedi soir, l’OM recevra au Stade Vélodrome le récent vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal, à l’occasion de son septième et ultime match de préparation. Privés de stade depuis un an et demi, les supporters seront au rendez-vous pour ce retour !

Nous y sommes. Près d’un an et demi après OM – Amiens (2-2), le dernier match au Vélodrome avec du public, les supporters de l’OM vont faire leur retour dans leur enceinte samedi soir. À 21h, les Phocéens recevront Villarreal, récent vainqueur de la Ligue Europa face à Manchester United, pour son septième et ultime match de préparation. Un test intéressant pour les joueurs de l’OM à une dizaine de jours de la reprise du championnat.

20.000 BILLETS VENDUS

Roxana Maracineanu avait annoncé la bonne nouvelle il y a quelques jours. Il n’y a plus de limitation de jauge dans les stades. Avoir un pass sanitaire sera la seule condition pour pénétrer dans l’enceinte du Vélodrome. Dernièrement, Jacques Cardoze annonçait que l’OM avait obtenu une dérogation de la part de la préfecture de la région afin d’accueillir 30.000 supporters pour ce match face à Villarreal. Et à en croire les informations de La Provence, ce sont près de 20.000 billets qui auraient déjà été vendus. Les adhérents des groupes de supporters peuvent réserver leur billet jusqu’à demain minuit.

« Nous sommes les premiers à faire face à ce pass sanitaire. On échangera nos informations avec les autres clubs français. Ce retour au stade des supporters est important pour nous, mais aussi pour les autres clubs français, et pour l’avenir de la Ligue 1. On aura le rendez-vous contre Villarreal le 31 juillet prochain, je peux vous annoncer qu’on a eu l’autorisation de la préfecture de région pour accueillir 30 000 personnes. On échangera notre expérience à l’égard des autres écuries de Ligue 1 » Jacques Cardoze— Source: BFM (15/07/21)

L’OM INVAINCU EN PRÉPARATION

Après son récent match nul face à Benfica (1-1), l’OM reste invaincu depuis le début de sa préparation estivale :