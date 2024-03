OM – Villarreal : « Marcelino a un petit peu abusé des leçons données au supportérisme marseillais »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Marseille reçoit le Villarreal de Marcelino pour ce huitième de finale de la Ligue Europa. Après sa démission en début d’année l’ex entraîneur de l’OM a enchaîné les déclarations houleuses sur l’OM, de quoi ajouter du piment pour jeudi soir, au Vélodrome.

Selon le journaliste Florent Germain, les supporters ne seraient pas les seuls à avoir mal perçu les déclarations de Marcelino après son départ. En effet, le journaliste d’RMC informe dans l’After Marseille que certains joueurs auraient eux aussi mal pris les mots du coach espagnol.

« Ce qui n’a pas été apprécié, ce n’est pas tant son départ. Il s’est passé ce qui s’est passé, avec quelques zones d’ombre. Après, c’est vrai qu’il a fait une interview, une deuxième, une troisième, une cinquième. Bref, il ne s’est pas arrêté et c’est ce qui a été mal vécu à Marseille. Parce qu’il faut l’expliquer ça. A la limite, si c’était que les supporters. Mais je sais que les joueurs ont un certain ressentiment envers un entraîneur qui, pourtant, il n’y a pas eu de super résultats mais humainement, ça s’était pas si mal passé que ça. Ils ont presque pas eu le temps finalement de se connaître parce qu’il est resté à peine deux mois.

Mais en fait, Marcelino, avec des déclarations, que certains trouveront justifiées, d’autres trouveront maladroites ça moi je laisse chacun libre de le juger. Mais c’est factuel que certains joueurs ont tiqué quand ils ont entendu que l’OM n’était pas un grand club, que, en tout cas, l’OM n’agissait pas comme tel. Qu’il a un petit peu abusé des leçons données au supportérisme marseillais en mettant tout le monde dans le même sac.

🔵⚪️ Podcast – After OM Y-a-t-il un ressentiment envers Marcelino, coach de Villarreal… et de l’OM en début de saison ? La réponse de @flogermain. 🎙️ Avec @gilbertbrisbois et @fredhermel ► https://t.co/aMajwCalJp pic.twitter.com/EmYjy2nx0Y — After Foot RMC (@AfterRMC) March 4, 2024

« Qu’il vienne après deux mois de présence donner des leçons , ça a été un peu mal vécu »

Parce que bon, il y a une particularité liée aux groupes de supporters, mais il y a Marseille. Le Vélodrome, c’est pas que des groupes de supporters, c’est pas que les winners, Rachid Zeroual et qui vous voulez. Il y a certains l’ont mal pris. Si vous voulez que Marcelino qui est là depuis deux mois donne des leçons et son avis sur Marseille, la ville, le club, tout ce que vous voulez. Alors que certains qui y vivent n’ont toujours pas compris encore. Donc si vous voulez, c’est pas si simple à comprendre une ville comme Marseille. L‘OM, c’est comme certains clubs où des fois tu comprends pas tout et que lui vienne après deux mois de présence donner des leçons, ça a été un peu mal vécu. »

« Ça nous a donné encore plus envie de faire un gros match jeudi »

Dans un entretien à Telefoot, Amine Harit est lui aussi revenu sur le cas Marcelino. « On sait que ça va être chaud, par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu avoir. Honnêtement ça nous a donné encore plus envie de faire un gros match jeudi. Va falloir qu’ils soient tous prêts parce qu’on va pas leur donner un match facile. »