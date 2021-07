Arrivé cet été du côté de l’OM pour devenir la doublure de Steve Mandanda à partir de la saison prochaine, Pau López n’a pas encore disputé la moindre rencontre. Pas encore remis totalement de sa blessure, il reste incertain pour le match face à Villarreal demain soir.

Arrivé cet été en provenance de la Roma, Pau López a été prêté avec une option d’achat de 15 millions d’euros à l’OM. Recruter un gardien était l’une des volontés de Pablo Longoria ainsi que de Jorge Sampaoli pour concurrencer Steve Mandanda et préparer sa succession dans les années à venir. Titulaire indiscutable depuis de nombreuses années pour garder les cages olympiennes, c’est donc la première fois que Steve Mandanda devra faire face à la concurrence. L’option d’achat de Pau López pourrait s’activer de manière obligatoire s’il dispute au moins 20 matchs cette saison.

PAU LÓPEZ TOUJOURS BLESSÉ ?

Pour l’instant, Jorge Sampaoli n’a pas eu l’occasion d’utiliser le portier espagnol. Blessé à l’épaule, Pau López était même reparti du côté de Rome pour poursuivre sa rééducation. Depuis, les nouvelles semblent plus rassurantes. Il est revenu du côté de Marseille et semble aller mieux. En effet, le portier espagnol a même pris part à l’entraînement avec ses coéquipiers ce matin. Toutefois, Pau López pourrait encore être ménagé lors de la rencontre face à Villarreal demain soir à 21h. Alors que Steve Mandanda se remet d’une douleur au genou lors du match contre Saint-Étienne, Jorge Sampaoli pourrait faire confiance à Simon Ngapandouetnbu qui pourrait garder la cage olympienne ou être remplaçant. Le jeune gardien de 18 ans a déjà eu la confiance de l’Argentin lors des trois premiers matchs amicaux quand Mandanda était en vacances et Lopez blessé…

CETTE HISTOIRE PEUT FAIRE PLUS DE MAL QUE DE BIEN À L’OM – HUARD

Il y a quelques semaines, l’ancien gardien de l’OM, Gaetan Huard n’était pas spécialement emballé par le recrutement de Pau López. Il l’avait fait savoir dans les colonnes de La Provence.

« L’OM se retrouve dans le même cas que le PSG avec Navas et Donnarumma. Cela va créer rapidement des tensions. On ne peut pas encenser Steve Mandanda comme on l’a fait et lui faire ça aujourd’hui… Il a l’habitude de l’effectif, du groupe, de la vie du club, il est aimé par tout le monde. Cette histoire peut faire plus de mal que de bien à l’OM. À moins que les deux gardiens soient au courant de leur position ? Mais cela ne me semble pas être le cas. » Gaetan Huard— Source : La Provence (12/07/21)