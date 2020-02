OM: Villas-Boas a parlé avec Strootman !

Avant de jouer son quart de finale de Coupe de France ce mercredi, André Villas-Boas était en conférence de presse ce lundi. Le coach olympien a évoqué sa nouvelle vie en France et la relation qu’il entretient avec son groupe…

L’objectif de Villas-Boas à son arrivée à Marseille était de qualifier l’OM pour la Ligue des Champions. Son équipe est deuxième du championnat avec huit points d’avance sur le troisième, le Stade Rennais. Il a su redonner confiance à des joueurs comme Payet, Mandanda ou encore Amavi. Tout le groupe est concerné, y compris Strootman qui joue très peu depuis le positionnement de Kamara au poste de sentinelle. L’entraineur portugais s’est exprimé sur l’ancien joueur de l’AS Roma…

Je parle toujours aux joueurs– AVB

« C’est très bon d’écouter une chose comme ça. C’est le fruit d’une bonne relation, l’envie de tous les joueurs. On s’explique pour tout. Avec ce groupe, je n’ai pas eu de problème. Je parle toujours avec les joueurs, on a eu des relations de franchise comme avec Kevin (Strootman) lorsqu’il était remplaçant. C’est le groupe qui a bien reçu son entraîneur. C’est important pour nous, pour notre philosophie, notre méthode. Quand les résultats sont là, c’est plus facile. Ce sont de grandes choses qui me permettent de vivre avec le sourire tous les jours. » Villas-Boas-– ConfOM

