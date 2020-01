OM : « Villas-Boas a posé les bases de son départ »

L’ancien président de l’Olympique de Marseille Christophe Bouchet a évoqué dans les colonnes de France Football les récentes déclarations d’André Villas Boas au sujet de son avenir lié à celui d’Andoni Zubizarreta.

Dans les colonnes de France Football, ce mardi, l’ancien dirigeant du club marseillais Christophe Bouchet a donné son sentiment sur André Villas Boas. Selon lui le ‘entraineur portugais ne sera plus olympien la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’il déduit de la sortie médiatique de ce dernier à l’encontre de sa direction en conférence de presse il y a quelques jours :



Il est déjà dans son prochain contrat, ailleurs — Christophe Bouchet

A lire aussi : OM : inquiétude trop grande chez les supporters marseillais ?

« Il a posé les bases de son départ : ‘On me donne un effectif insuffisant, on fragilise ma relation avec Zubizarreta, mais j’ai de bons résultats… ». Il est déjà dans son prochain contrat, ailleurs. C’est fait de façon astucieuse. Quand on commencera à évoquer son départ, les journalistes ressortiront ses propos ». Christophe Bouchet — Source France Football

DEBAT FOOT MARSEILLE CE. LUNDI avec Paga (Les Marseillais)







Le Sommaire :

– Le décrassage : Angers/OM (0-0)

– Le Gros Débat : L’inquiétude des supporters marseillais est elle trop grande ?

– Avant match : OM vs Strasbourg

Bon visionnage !