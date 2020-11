OM : « Villas-Boas a totalement craqué »

L’ancien milieu de terrain du LOSC, Florent Balmont a évoqué sur la chaine Téléfoot la sortie fracassante de l’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas Boas après la victoire de son équipe contre Strasbourg (0-1). Selon lui, le coach portugais a « totalement craqué ».

La réaction à chaud de l’entraineur de l’OM André Villas-Boas après la victoire du club marseillais face à Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1 continue de susciter de nombreux commentaires. L’ancien joueur de Lille, Florent Balmont estime que le technicien portugais a « totalement craqué » au micro de la chaine Téléfoot juste après la rencontre, puis en conférence de presse.

Villas-boas ne doit jamais réagir comme ça — Balmont

« Villas-Boas a totalement craqué, il ne doit jamais réagir comme ça. Après le match, il arrive d’être assez tendu, je pense qu’il n’a pas assez maîtrisé cet aspect-là » Florent Balmont – Source : Téléfoot (11/11/2020)

Pour rappel , voici les déclarations d’André Villas Boas après la rencontre Strasbourg – OM (0-1) :

« Ce sont des choses positives pour tout le vestiaire. De quoi, sauver? Une équipe, c’est un collectif! Après, tu as des mecs qui sont extraordinaires et qui font la différence. Qu’est-ce que vous dites! Il faut arrêter. Combien de buts font Mbappé, Neymar, Messi et Ronaldo? Ils sont extraordinaires, c’est comme ça. Qu’est-ce que vous voulez ? On vient ici, Strasbourg est toujours très compétitif à la maison, se trouve avec six points et commence à pousser vers l’avant… On gagne 1-0. Qu’est-ce que vous cherchez tout le temps? Je sais que vous êtes dégoûtés, mais c’est comme ça, c’est la vie. C’est faute de l’attaquant de Strasbourg, il touche le tendon d’Achille d’Amavi. »

André Villas-Boas – source : Téléfoot / conférence de presse (06/11/2020)

⚽ #RCSAOM [APRES-MATCH] 😡 Le coup de gueule d’AVB, qui voit rouge Quand le coach de l’@OM_Officiel comprend mal une question qui lui a été posée sur le plateau du #NightClub #TelefootLaChaine pic.twitter.com/4Kh27YolDw — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) November 6, 2020