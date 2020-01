OM : Villas-Boas a un gros regret dans ce nul face à Angers…

Interrogé au micro de Paga sur Canal+ après le nul 0-0 de l’OM face à Angers, André Villas-Boas a regretté le manque d’efficacité de son équipe face à un bloc très défensif…

Un match tactique mais pas grand chose pour les supporters — Villas-Boas

« On a cherché à faire sortir Angers, on leur avait laissé le ballon chez eux. C’est une équipe défensive, on a raté des centres. On a essayé de faire des exercices cette semaine face à des blocs fermés, on n’a pas senti le but. Il faut être efficaces sur ce genre de match, on le n’a pas été. On a eu une grosse occasion en début de seconde mi-temps, les espaces en profondeur étaient très limités. On a été plusieurs fois dans la surface, mais il faut être efficace. On peut accélérer le jeu, mais il y a des erreurs dans les transissions. Un match tactique mais pas grand chose pour les supporters. Félicitation à nous pour la débauche d’énergie… » André Villas-Boas – source : Canal+