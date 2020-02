OM : Villas-Boas affiche son inquiétude concernant l’arbitrage…

L’OM prend énormément de cartons jaunes. Pour André Villas Boas cela n’est pas uniquement lié à l’énorme engagement mis par ses joueurs dans les duels. Le coach olympien s’inquiète du manque de linéarité dans l’arbitrage…

L’OM arrive effectivement en tête au classement des clubs de Ligue 1 ayant récolté le plus de cartons jaunes cette saison. Les Marseillais en ont déjà reçu 61, le plus gros total devant l’AS Monaco (51). Une situation qui inquiète André Villas-Boas contraint de jongler avec les suspensions à répétition de ses joueurs…

ce qui se passe avec nous et qui est une inquiétude pour moi — Villas-Boas

« Les suspensions, c’est le grand danger pour nous. Sortir du match contre Lille avec cinq cartons jaunes pour nous et aucun pour Lille, c’est absurde. L’OM est l’équipe la plus ‘cartonnée’ sur les trois années précédentes. Ce n’est pas seulement une curiosité. Le carton jaune de Kevin (Strootman) à Lille est incompréhensible. Il prend un jaune pour rien, c’est absurde. Il faut regarder les statistiques. J’ai demandé à mon staff de faire une étude. Les statistiques sont là. On a fait une présentation début janvier à Pascal Garibian (directeur technique de l’arbitrage), qui n’a pas répondu. Je ne veux pas faire de critiques, c’est seulement une observation de ce qui se passe avec nous et qui est une inquiétude pour moi. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse

#VillasBoas : « On a pris des cartons jaunes alors que Lille était aussi agressif… » #OMFCN #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 20, 2020