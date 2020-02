OM: Villas-Boas annonce deux départs au prochain mercato !

Ce mercredi, André Villas-Boas était en conférence de presse. Il s’est exprimé sur les joueurs qui arrivent en fin de contrat à la fin de saison…

L’entraineur marseillais André Villas-Boas, a expliqué récemment en conférence de presse qu’il travaillait déjà sur le prochain mercato. Et il annoncé que deux joueurs de l’OM quitteront le club, en effet Grégory Sertic et Yohann Pelé arrivent en fin de contrat avec le club marseillais…

Sertic et Pelé partiront en JUIN- AVB

« Aucun joueur ne partira libre en fin de contrat, sauf Grégory et Yohann. On a plusieurs joueurs dont le contrat se termine en 2021. on en a parlé entre nous trois mais on a pas encore pris de décision. C’est aussi au club de dire ce qu’on peut faire ou non, mais ça sera un peu plus tard. En mars. » André Villas-Boas— Source: RMC Sport

#VillasBoas : « On n’a pas pris les décisions pour les contrats mais on en a discuté avec JHE et Zubizarreta » #LiveFCM #ConfOM #NOOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 26, 2020