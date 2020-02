OM- Villas Boas:  » C’est dommage qu’on n’arrête pas cette série »…

Au terme d’un match ennuyeux, l’OM et Bordeaux se sont séparés avec un triste 0-0. Cela fait maintenant 43 ans que les marseillais ne gagnent plus à Bordeaux…

L’entraineur marseillais s’est exprimé au micro de Canal + à la fin du match…

On a pas bien joué– AVB

» En première mi-temps, on a pas bien joué, en seconde mi-temps c’était mieux même si Mandanda nous a sauvé. C’était un beau match disputé, mais c’est dommage qu’on ne stoppe pas cette série, du coup on est un peu triste dans le vestiaire. Il nous a manqué de la réussite pour finir les actions, mais on a beaucoup frappé au but. On continue notre travail, on gagne un point et on a ce confort car Rennes joue contre Lille » Villas-Boas— Canalplus