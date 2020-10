OM : Villas-Boas commence à s’agacer…

Interrogé sur le fait que l’OM n’a pas gagné ses matches au Vélodrome (3 de suite), et que l’équipe a bien du mal à faire le jeu y compris à domicile, le coach de l’OM a affiché son agacement.

L’OM n’a pas été capable de gagner un seul match au Vélodrome depuis le début de la saison. Des difficultés qui peuvent s’expliquer par les problèmes rencontrés dans l’animation du jeu. Interrogé sur ce thème, AVB a montré son agacement ce mardi en conférence de presse.

pas besoin que vous me posiez des questions pour savoir que l’équipe joue mal — Villas-Boas

« Cela s’explique avec la première victoire au Parc. Tu as choisi le pire, mais le mieux était là. On n’a pas le niveau de jeu pour gagner au Vélodrome en ce moment. Je n’ai pas besoin de répéter tout le temps les mêmes choses. (…) Je n’ai pas besoin que vous me posiez des questions pour savoir que l’équipe joue mal et que c’est ma responsabilité. Tout est de ma faute, je n’ai pas besoin que vous me demandiez tout le temps ce genre de choses. Je ne peux faire que travailler. (…) Si au bout de 7 journées on commence à parler d’inquiétude, ça ne sert à rien, on peut avoir de meilleure discussions… On cherche l’équilibre, mieux défendre et jouer mieux, on perd le ballon car on n’a pas un jeu collectif, on a perdu plusieurs choses de la saison dernière, on devrait gagner avec le retour de Thauvin. C’est des choses que je dois faire et je n’ai pas besoin que l’on me rappelle ça, c’est la réalité. »

André Villas-Boas – source: Conférence de presse (15/10/2020)