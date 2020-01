OM : Villas Boas confirme 3 retours importants et parle des petites blessures avant Strasbourg…

L’OM va affronter Strasbourg ce mercredi en coupe de France. Avant cette rencontre, André Villas Boas pourra compter sur les retours de suspensions de Dimitri Payet, Bouna Sarr et Boubacar Kamara. AVB va titulariser ses trois joueurs plus Steve Mandanda pour cette rencontre.

Absents de l’entrainement ce matin, Benedetto, Alvaro et Radonjic devraient bien être présents dans le groupe. L’attaquant argentin a pris un coup sur le tendon d’Achille mais il n’a rien suite à l’IRM passée ce lundi.

On a trois joueurs qui sont frais et Mandanda qui est bien aussi. Donc ils seront utilisés. Benedetto a joué avec des douleurs dans le tendon d’Achille… On a fait des soins pour les joueurs… Benedetto, Alvaro et Radonjic ont soigné leurs douleurs. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse