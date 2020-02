OM : Villas-Boas confirme un absent important face à Toulouse !

Ce vendredi, André Villas-Boas était en conférence de presse avant la réception de Toulouse. Absents lors de l’entraînement ce vendredi matin, Mandanda et Radonjic devraient être titulaires. Benedetto sera absent.

« Steve Mandanda a simplement récupéré, c’est pour ça qu’il n’était pas lors de l’entraînement. Dario Benedetto par contre ne sera pas dans le groupe… On verra pour le match à Lyon. Mandanda et Nemanja Radonjic devraient y être pour la réception de Toulouse. On, les a seulement laissé récupérer. Je pense qu’ils seront tous les deux dans le onze. Benedetto est à 80% quand il joue. Il a encore des douleurs… Donc on va le laisser récupérer en pensant à Lyon. Le plus important c’est qu’il revienne à 100% »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse