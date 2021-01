OM : Villas-Boas critique ouvertement la direction !

Dans sa longue interview sur O’Jogo ce vendredi, André Villas-Boas n’a pas hésité à lancer un petit pique à la direction de l’Olympique de Marseille.

Ce vendredi, André Villas-Boas a donné une longue interview à O’Jogo, un média portugais. L’actuel coach de l’OM a évoqué son avenir mais aussi le football actuel. Il n’a pas hésité à lancer une pique à Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt.

On a besoin de gens qui soient des références — AVB

« L’OM est la meilleure marque du football français, elle devrait être mieux positionnée médiatiquement et profiter de la puissance de la marque, mais ce n’est pas le cas parce qu’il n’y a pas de vision de la communication. Ce n’est pas la priorité actuelle de la direction, qui met toute son énergie pour donner un rendement immédiat à l’équipe et pour la pérennité financière du club. On a besoin de gens qui soient des références. Durant mon aventure à Marseille, il y a eu plusieurs situations où j’aurais aimé qu’il existe une référence, à savoir exactement qui décide, quel est le chemin à emprunter »