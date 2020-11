OM : Villas-Boas dépité par le record de défaites…

Interrogé au micro de RMC Sport après la défaite face au FC Porto, synonyme de 13e défaites d’affilés dans la compétition, André Villas-Boas s’est montré particulièrement touché par la prestation de ses joueurs ce soir…

André Villas-Boas s’est montré particulièrement impuissant au micro de RMC Sport. Son Olympique de Marseille est jusque-là incapable de glaner ne serait-ce qu’un seul point en Ligue des Champions et n’a même pas marqué un seul but en quatre rencontres…

Le record de défaites? Je m’en fous de ça – andré villas-boas

« On faisait bien les choses mais sur le 1er but, on manque de chance et on peut éviter le penalty. Le match était alors équilibré. On savait que le premier but allait être important. Mais quand tu es dans une dynamique aussi négative ce sont des choses qui arrivent. On a fait des changements assez vite pour essayer de revenir dans le match, mais on prend un deuxième but sur une faute, même si pour moi il y a d’abord faute sur Amavi. Ça nous a sorti du match, on a continué à batailler avec un bon état d’esprit, mais non. C’est une compétition à oublier pour nous. On ne peut pas finir comme ça. J’espère que la victoire va arriver. On doit aller la chercher. Le record de défaites? Je m’en fous de ça, qu’est-ce que vous voulez, je ne peux rien y faire ». André Villas-Boas – Source : RMC Sport (25/11/2020)