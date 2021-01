OM : Villas-Boas devra changer sa défense face à Lens !

André Villas-Boas va devoir réorganiser sa défense face à Lens la semaine prochaine. En effet, le coach olympien devra se passer des services d’Alvaro, suspendu pour cette rencontre. Leonardo Balerdi devrait donc retrouver du temps de jeu à l’occasion de ce match…

En décembre dernier, André Villas-Boas avait exprimé son agacement face au grand nombre de cartons donné à son équipe : « Je ne comprends pas tous ces cartons, il n’y en avait que dans un sens, déjà à Nîmes la dernière fois ça s’était passé comme ça avec un premier carton pour Amavi au bout de trente secondes. On est l’équipe la plus cartonnée du Championnat. C’est le cas avec moi et c’était déjà ça sans moi, avant ». AVB va devoir faire avec les conséquences de tout ces cartons jaunes reçus, car son défenseur Alvaro sera suspendu pour un match. En effet, la commission de discipline l’a sanctionné pour une accumulation de 3 jaunes en 10 matches…

A lire : RIOLO : « VILLAS-BOAS, IL NE FAUT PAS QU’IL COMMENCE À RACONTER DES SAUCISSES À LA RUDI GARCIA »

Alvaro suspendu face à Lens

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 19 janvier 2021 à 0h00. Benjamin BOURIGEAUD (Stade Rennais FC) Yannick CAHUZAC (RC Lens) Moreto CASSAMA (Stade de Reims) Jordan FERRI (Montpellier Hérault SC) Alvaro GONZALEZ (Olympique de Marseille) Lucas PAQUETA (Olympique Lyonnais) XEKA (LOSC Lille)

Alvaro sera présent ce samedi face à Nîmes car cette décision ne s’applique qu’à partir de mardi prochain. Le défenseur espagnol sera donc suspendu face à Lens tout comme Yannick Cahuzac…