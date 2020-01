OM : Villas-Boas donne des nouvelles de Mandanda

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre en Coupe de France face à Trélissac, André Villas-Boas a donné des nouvelles de Mandanda.

Sorti sur blessure lors de la 18e journée de Ligue 1 (à Metz [1-1]), Steve Mandanda n’a pas pu garder les buts de l’Olympique de Marseille lors du dernier match de l’année 2019 au Vélodrome face à Nîmes.

Pour Rennes, il sera disponible — VILLAS-BOAS

L’international français, touché à la cheville avait donc cédé sa place à Yohann Pelé pour les deux rencontres. Il devra faire la même chose pour le match de Coupe de France ce dimanche.

En conférence de presse avant ces 32es de finale, André Villas-Boas a donné quelques informations sur la blessure de son gardien de but titulaire. Selon le coach portugais, il devrait être de retour pour le match face à Rennes vendredi le 10 janvier prochain.

« Steve a repris la course aujourd’hui (vendredi 3 janvier, ndlr). Pour Rennes, il sera disponible. On va profiter de la Coupe de France pour lui donner un peu de repos et ne pas prendre de risque… »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse