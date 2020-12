OM : Villas-Boas donne une idée clair du mercato hivernal à venir !

L’OM n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 face à Reims ce samedi. Après le match, André Villas-Boas a évoqué le mercato hivernal à venir, l’OM n’aura pas de moyens et ne bougera qu’en cas de belle opportunité…

L’OM cherche un attaquant, mais aussi un latéral droit polyvalent pour ce mercato hivernal 2021. Cependant le club n’a pas de moyens et ne pourra pas faire grand chose comme l’a concédé André Villas-Boas en conférence de presse après la rencontre…

Sur l’aspect financier, on ne peut pas faire grand chose — Villas-Boas

« On va voir, on en a déjà parlé. Le mercato de janvier va bouger seulement à la fin. Je ne pense pas que l’on va bouger sauf si on a une bonne opportunité. Sur l’aspect financier, on ne peut pas faire grand chose. » André Villas-Boas – source : La Provence (19/12/2020)