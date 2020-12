OM : Villas-Boas en remet une couche sur Turpin !

Interrogé sur les décisions arbitrales de Clément Turpin lors du dernier match de l’OM, André Villas-Boas a de nouveau critiqué le mode de fonctionnement de l’arbitre français lors du match face à Rennes mais aussi avant…

André Villas-Boas a insisté sur le trop grand nombre de cartons reçus par l’OM. De plus, ce dernier a aussi estimé que Clément Turpin devrait faire son autocritique. Le coach portugais s’est exprimé ce vendredi en conférence de presse…

C’est aussi à Turpin de faire son autocritique — Villas-Boas

« On a une moyenne de points très désagréable avec Monsieur Turpin. C’est mieux quand les arbitres suivent une ligne de régularité. On a trop de cartons, c’est une chose historique avec l’OM. Il faut alerter parce que ce n’est pas normal. (…) Monsieur Turpin a été très autoritaire, j’attendais plus du meilleur en France. Je l’ai trouvé très distant de nos joueurs et très proches des autres. C’est aussi à lui de faire son autocritique. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (18/12/2020)