OM : Villas-Boas encense Mourinho et évoque un retour en Premier League !

Ce dimanche, André Villas-Boas a répondu aux questions de la radio portugaise Radio Renascença. Le coach de l’OM a encensé Mourinho et affirmé qu’il ne retournerait pas en Angleterre.

Dans des propos relayés par le journaliste Nicolas Vilas sur Twitter, André Villas-Boas a encensé José Mourinho avec qui il a travaillé à Porto.

Je ne retournerais pas en PL — VILLAS BOAS

Dans cette interview accordée à la Radio Renascença, le coach de l’Olympique de Marseille a également évoqué un probable retour en Premier League.

A LIRE AUSSI : OM : Thauvin couvre Villas-Boas d’éloges !

« Mourinho, c’est le top. On peut ne pas aimer son style mais il fait gagner ses équipes de suite. Ça s’est passé comme ça dans tous les clubs où il est passé. La quantité de trophées remportés dans sa carrière parle pour lui. (…) Je ne retournerais pas en PL. C’est le championnat avec les plus d’investissements, les meilleurs joueurs et équipes, mais j’aime être dans une ligue qui comprend la philosophie de jeu de façon différente »

André Villas-Boas – Source : Radio Renascença

Villas-Boas (RR) : « Mourinho, c’est le top. On peut ne pas aimer son style mais il fait gagner ses équipes de suite. Ça s’est passé comme ça dans tous les clubs où il est passé. La quantité de trophées remportés dans sa carrière parle pour lui. » pic.twitter.com/ZYVso5w2AK — 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐕𝐢𝐥𝐚𝐬 (@nicolas_vilas) April 26, 2020