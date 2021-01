OM – Villas-Boas est cash sur son avenir : « McCourt doit se repositionner concernant son investissement »

Au cours d’un entretien accordé au quotidien portugais O Jogo, l’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas Boas a évoqué les négociations autour de sa prolongation de contrat avec le club marseillais. Il explique ainsi qu’il attend des réponses claires de la direction olympienne et du propriétaire Frank McCourt.

André Villas Boas sera en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Interrogé par le quotidien portugais O Jogo , le technicien de l’OM détaille les négociations en cours avec la direction du club.

A lire aussi : Mercato OM : Deux clubs ne lâchent pas Florian Thauvin ! Un départ cet hiver?

Compte tenu de la crise actuelle, c’est une année zéro pour le club

AVB et le « régime présidentialiste dans clubs portugais » : « Le poids institutionnel est important. Dans mon parcours à l’OM, il y a beaucoup de situations où il aurait été important d’avoir une référence, de savoir exactement ce que veut celui qui commande, le chemin à suivre. » pic.twitter.com/JmYBXzg6kB — Nicolas Vilas (@nicolas_vilas) January 1, 2021