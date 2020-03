OM :  » Villas-Boas est humble, beaucoup plus que Garcia… qui était un peu arrogant… »

L’homme politique et chroniqueur Karim Zéribi était l’invité de l’émission Salon VIP sur BeIn Sports. Ce dernier a évoqué les différences entre Rudi Garcia et André Villas-Boas.

C’est le jour et la nuit entre Rudi Garcia et André Villas-Boas. En termes de communication, de gestion de l’effectif mais aussi dans l’appréhension des gros matches. Pour Karim Zeribi, l’actuel coach de Lyon manquait d’humilité…

Villas-Boas a permis à cette équipe de retrouver une âme — Zeribi

« J’ai du respect pour ce coach, car il a permis à cette équipe de retrouver une âme, un esprit de corps, de solidarité. Il tire le meilleur de ses joueurs, il est humble, beaucoup plus que Garcia. Il sait démontrer son attachement au club, à peine arrivé. Il me semble intelligent, assez sensible. C’est un bon meneur d’hommes. Je trouvais que Rudi Garcia était un peu arrogant, même dans ses choix. Quand on est coach, on a le droit de se tromper. Après, en salle de presse, il faut le dire. » Karim Zéribi – source : beIN Sports