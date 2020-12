OM : Villas-Boas exaucé, vers un (nouveau) report du match face au RC Lens ?

Alors que la rencontre de L’OM de Ligue 1 contre Lens, initialement prévu le 30 octobre puis reporté au 3 janvier, les dirigeants marseillais souhaite que le duel soit une nouvelle fois reprogrammé…

Initialement prévu le 30 octobre, le match entre l’OM et Lens, comptant pour la neuvième journée de Ligue 1, a été reprogrammé le 3 janvier à cause de nombreux cas de coronavirus dans l’effectif lensois. En conférence de presse aujourd’hui, André Villas-Boas a confirmé cette volonté. Selon les informations de RMC Sport, Marseille a sondé le club nordiste, qui lui a donné son feu vert.

deux jours de vacances en plus pour les joueurs

#VillasBoas : « On reprendra le 29 décembre par une double séance, si le match face à Lens est décalé on reprendra le 31… » #ConfOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2020

Ce vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur marseillais André Villas Boas a indiqué que la reprise de l’entraînement après Noël était prévue pour le 29 décembre, mais qu’elle aurait lieu le 31 si le match est reporté. L’OM a soumis cette demande à la Ligue. « on a plutôt l’accord de tout le monde » a expliqué AVB. La Ligue va devoir désormais trancher, probablement rapidement, pour valider ou non une nouvelle date. L’incertitude liée à la programmation des matchs, notamment la Coupe de France, et l’arrêt prochain de la chaîne Téléfoot n’ont pas aidé, mais les dirigeants marseillais se disent confiants.