OM: Villas-Boas explique les difficultés des marseillais à domicile…

Ce mercredi, André Villas-Boas était en conférence de presse. Il s’est exprimé sur le fait que son équipe prend moins de point au Vélodrome qu’à l’extérieur…

L’OM est le club qui dispose du stade le plus garni de Ligue 1 depuis le début de la saison. A la mi-saison, l’affluence moyenne du Stade Vélodrome était de 51 932 supporters. Pourtant l’Olympique de Marseille prend plus de points à l’extérieur qu’à domicile, des résultats que l’entraineur marseillais a tenté d’expliquer en conférence de presse…

Au vélodrome les équipes nous attendent– AVB

A LIRE AUSSI : OM vs Nîmes, l’avenir de Kamara, le retour de Thauvin… Revivez la conférence de presse de Boubacar Kamara et André Villas-Boas

« Je ne sais pas, on a un super stade, les supporters sont avec nous. Moi, face à Nantes, à 1-1 je pensais qu’on allait gagner. On produit bien à l’extérieur et on doit trouver la forme à la maison. Au Vélodrome les équipes nous attendent un peu et on jour face à un bloc fermé. » André Villas-Boas— Source: RMC Sport

#VillasBoas : « On doit trouver notre forme au Vélodrome mais ça tarde à arriver » #LiveFCM #ConfOM #NOOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 26, 2020

#VillasBoas : « La seule chose que je peux dire c’est qu’au Vélodrome les équipes nous attendent » #LiveFCM #ConfOM #NOOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 26, 2020