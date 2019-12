OM : Villas-Boas félicite Radonjic pour son « très bon match »

Auteur d’un bon match, Nemanja Radonjic a eu les louanges de son coach en conférence de presse après le match face à Nîmes.

Ce samedi, Nemanja Radonjic a été titularisé par André Villas-Boas. L’international serbe a gagné la confiance de son entraîneur en enchaîné les bonnes entrées et en marquant. En conférence de presse, André Villas-Boas a souligné le fait qu’il n’avait jamais eu cet impact en étant titulaire.

Bouna reste cependant ma première option — AVB

« Il fait un très bon match. J’ai parlé avec lui dans la semaine de la possibilité qu’il joue. Il se sentait prêt, et on lui a donné sa chance. Bouna reste cependant ma première option. C’est le 3e joueur le plus utilisé. Nemanja a fait un très bon match et c’est bien pour lui. À chaque fois qu’il a été titulaire, il n’a jamais eu cet impact, que ce soit contre Dijon et Reims »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse