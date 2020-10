OM – Villas-Boas : « Jonathan David (LOSC) a couté trois fois le prix de Benedetto et il n’a pas marqué un but »

Pour tenter de calmer les critiques concernant Dario Benedetto, André Villas-Boas a pointé du doigts les difficultés rencontrées par la recrue phare du LOSC lors du mercato, Jonathan David.

Si Jonathan David est bien la recrue la plus chère de l’histoire du LOSC, le montant de son transfert est estimé à 27M€ selon des sources belges. André Villas-Boas a pris en exemple les difficultés rencontrées par l’attaquant canadien de Lille pour demander du temps pour Dario Benedetto. Il estime que la presse s’inquiète trop et que le buteur argentin veut retrouver son niveau…

Jonathan David a couté 45M€ et il n’a pas marqué un but — Villas-Boas

« Benedetto ? Un tueur doit marquer le plus tôt possible. Il cherche, Benedetto me disait à la fin du match (face à l’Olympiakos) : « André, je n’en peux plus, je suis à sec, je veux marquer. » Il a mon soutient pour ça. Jonathan David a couté 45M€ (27M€ selon des sources belges) et il n’a pas marqué un but (avec le LOSC) et vous n’êtes pas inquiet. Je suis désolé pour Lille et Jonathan, mais il a coûté trois fois le prix, il faut attendre un peu… »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (23/10/2020)