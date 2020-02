OM: Villas-Boas « Le changement de système a fonctionné »

L’OM a gagné face à Nîmes 3-2 grâce à un triplé de Benedetto. André Villas-Boas s’est exprimé au micro de Canal + à la fin du match…

L’équipe a bien joué au football ce soir– AVB

« Je suis content c’est une belle victoire. On a bien joué en contrôlant bien le ballon. Le changement de sytème a bien fonctionné, l’équipe a joué au football aujourd’hui. Nîmes nous attendait avec un autre système, on les a surpris. Ce système a permis de mieux jouer, avec un meilleur contrôle sur le jeu. C’est bien pour Benedetto il a marqué 11 buts c’est très bien pour un joueur qui vient d’arriver en France. Toulouse peut créer des problèmes à Rennes, on espère reprendre notre avantage de points ! » Villas-Boas– source: Canal +