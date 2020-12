OM : Villas-Boas met les points sur les i concernant l’Europa League !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face à l’Olympiakos ce mardi. Une victoire qui ne permet pas au club olympien d’accéder à la 3e place du groupe, mais qui laisse encore un petit espoir d’accéder à une qualification en Ligue Europa. André Villas-Boas a clarifié sa position concernant cette compétition…

Il avait laissé sous-entendre qu’une qualification en Europa League n’était pas méritée et que jouer tous les 4 jours était fatiguant mentalement quand l’objectif est de terminer sur le podium. André Villas-Boas a précisé sa pensée concernant l’Europa League ce mardi après la victoire de son équipe 2-1 face à l’Olympiakos. Il veut jouer le coup à fond…

Je n’ai pas dit qu’on ne veut pas aller en Ligue Europa — Villas-Boas

« Je n’ai pas dit qu’on ne veut pas aller en Ligue Europa. Mais mon opinion, c’est que ce serait mieux que les 3e et 4e soient éliminés. Peut-être que maintenant on va avoir quatre points et aller en C3, mais ce n’est pas quelque chose que tu peux vivre avec joie, parce que tu as fait de la merde en Ligue des champions si tu en es là. Il n’y a pas de trophée à soulever pour être qualifié en Ligue Europa. Mais oui, on va jouer à fond. City joue le derby de Manchester après nous, je ne sais pas ce que Pep (Guardiola) prévoit, mais peut-être un peu de changements. Il faudra jouer à fond contre eux, et espérer que Porto fasse quelque chose contre l’Olympiakos. » André Villas-Boas – source : RMC (01/12/2020)