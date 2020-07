OM : Villas-Boas n’a ajouté que 2 noms à la shopping list du mercato ?

En l’absence du recrutement d’un directeur sportif, André Villas-Boas gère les affaires courantes. Le coach portugais s’appuie en grande majorité sur le travail préparatoire d’Andoni Zubizarreta et Albert Valentin.

Il n’a pas changé, André Villas-Boas est toujours aussi cash dans ses réponses. Le coach portugais a expliqué au journal l’Equipe comme était organisé le mercato estival, les noms retenus et le travail fait par la cellule de recrutement chapeautée par Andoni Zubizarreta avant son départ…

« Le projet est de compléter l’effectif actuel avec quatre joueurs. Et ceux qui partent doivent tous être remplacés numériquement. Je pense que cela va suffire. On a l’idée de se renforcer avec des jeunes, sauf si une grosse opportunité se présente. On va rester sur cette ligne. C’est vrai qu’on ne va pas avoir beaucoup de joueurs qui ont l’expérience de la Ligue des champions dans l’effectif, mais on prendra le risque. (…) Tout ce travail a déjà été fait au début du mois de mars. La liste est prête depuis longtemps. On a retardé quelques réunions à cause du confinement. Mais la liste reste plus ou moins la même que celle qu’on avait avec Andoni et Albert. J’ai seulement ajouté deux noms. » André Villas-Boas – source : L’Equipe