OM : Villas-Boas n’a pas aimé le message des South Winners

Les matches se jouent à huis clos à cause des mesures sanitaires liées au Coronavirus. Si les supporters ne sont pas là, les groupes peuvent afficher des tifos ce qui a été le cas face à Porto. Le coach Villas-Boas n’a pas apprécié celui des South Winners.

Interrogé sur l’absence des supporters lors de tous ces matches à huis clos, André Villas-Boas en a profité pour faire savoir qu’il n’avait pas apprécié le tifo des South Winners face à Porto. Le plus gros groupe de supporters marseillais avait envoyé le message suivant : « On veut des Loups, pas des chèvres. »

Le tifo sur le loup, les chèvres… je n’ai pas trouvé ça trop sympa — Villas-Boas

« L’absence des supporters ce n’est pas naturel, c’est dur. Le tifo sur le loup, les chèvres… je n’ai pas trouvé ça trop sympa. Le loup ne laisse jamais sa meute et ils doivent être à coté de nous. Les tifos sont les loups aussi… Les supporters doivent être avec nous. Mais on doit faire mieux, on doit monter le niveau d’exigence. On sait que l’on n’était pas là, on est conscient de la situation. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (27/11/2020)