OM : Villas-Boas n’en revient pas : « C’est pathétique… Ça va être le chaos financier ! »

Interrogé en conférence de presse après la défaite de l’OM face au PSG ce mercredi, André Villas-Boas est revenu sur la situation des droits TV en France. Un départ de Mediapro et un possible retrait de Canal+ qui va encore plus mettre en danger financièrement les clubs.

André Villas-Boas ne comprend pas cette situation qu’il trouve pathétique. Il annonce un chaos financier et tacle au passage le PSG…

Ça va être le chaos financier pour tous les clubs

« C’est pathétique. La France est une des plus grandes économies du monde, voir quelqu’un qui achète les droits et sortir au bout de quatre mois sans soucis juridiques, c’est incroyable. Ça va être le chaos financier pour tous les clubs. Sauf Paris évidemment, qui fonctionne avec des pertes tous les ans. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (13/01/2020)