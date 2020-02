OM – Villas-Boas : « On avait besoin d’un moment de magie et Payet a encore eu ce génie… »

André Villas-Boas s’est exprimé au micro de Canal+ après la victoire de son OM face au TFC…

On a eu un peu de chance — AVB

« On avait totalement besoin de Payet, notre équipe était très fatiguée. Toulouse était très courageux. On a eu un peu de chance car on peut être mené dès le début, on a essayé de calmer en seconde mi-temps. On avait besoin d’un moment de magie et Payet a encore eu ce génie. On marque plus en seconde mi-temps, on a la capacité physique de faire les efforts, mais ce n’est pas ce que l’on cherche. On savait que Toulouse serait compact, mais on n’a pas besoin de souffrir de cette façon. Je peux donner un jour libre demain avant la Coupe. Lille est bien mais on ira la bas avec 9 points d’avance. C’était le plus important de garder cet écart ce soir… » André Villas-Boas – source : Canal+