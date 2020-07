OM – Villas-Boas : « On est toujours un peu déçu par la défaite, mais… »

Le stage en Allemagne s’est tristement terminé par une défaite face au FC DAC ce samedi. Selon André Villas-Boas, ce match n’a pas de grande importance.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille ont terminé leur second stage de préparation en Allemagne et regagnent le sud de la France après une défaite face au FC DAC (2-1).

la défaite, n’a pas de grande importance au final — AVB

Malgré une bonne seconde période, les joueurs d’André Villas-Boas n’ont pas réussi à reprendre l’avantage sur leur adversaire du jour. Dans des propos recueillis par La Provence, le coach portugais affirme que le match le plus important sera face à l’ASSE le 21 août.

A LIRE AUSSI : Mercato : Villas-Boas espère que Longoria » va bien s’intégrer » et « lui souhaite le meilleur à l’OM »

« »On a raté la première mi-temps où l’on a encaissé deux buts trop vite. On a perdu sur l’aspect émotionnel. On a très bien joué en deuxième où l’on peut renverser le match. L’objectif physique est réussi, pas l’objectif résultat. On continue notre préparation. On est toujours un peu déçu par la défaite, mais ça n’a pas de grande importance au final. Il ne faut pas donner de grande importance à la victoire ni à la défaite au cours de la pré-saison. Le match contre Saint-Etienne est le plus important »

André Villas-Boas – Source : La Provencce