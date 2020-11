OM – Villas-Boas : « Pour le moment on est ridicule ! »

La réaction de l’entraineur olympien André Villas-Boas au micro de RMC Sport après la défaite de l’Olympique de Marseille face au FC Porto (3-0) à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions.

« Notre parcours de Champions League jusqu’à présent est marqué par les erreurs qu’on continue de commettre. On se tue nous-mêmes. ce sont des choses qui viennent avec l’expérience et avec plus d’agressivité dans les duels. On a un peu de malchance évidemment mais ce sont des erreurs que l’on doit améliorer. Ce n’est pas normal les buts que l’on a subi jusqu’à ici. Notre objectif maintenant et de donner une autre images car pour le moment on est ridicule. Je n’est pas de message pour les supporters, il n’y a pas grand chose à dire avec une déception comme ça. C’est notre jeu qui doit parler maintenant. ont eu un peu de jeu aujourd’hui, mais on a commis plusieurs erreurs. Porto a bien joué, en étant agressif. On a payé cher aujourd’hui. Il faut donner une autre image maintenant ça c’est sur… » André Villas-Boas – Source RMC Sport