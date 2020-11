OM – Villas-Boas répond aux supporters : « On a compris le message »

Interrogé après la victoire de l’OM 3-1 face à Nantes, André Villas-Boas est revenu sur les tensions d’avant-match avec les supporters. Il estime avoir compris le message et affirme chercher à produire du jeu…

André Villas-Boas a évoqué la confrontation d’avant match avec les supporters marseillais. Le coach olympien affirme avoir compris le message, il veut proposer plus de jeu…

les supporters ont demandé un peu plus de jeu, de contenu, il faut chercher ça — Villas-Boas

« J’étais plus préoccupé par le fait d’arriver tard, sincèrement. On a compris le message. J’ai essayé de dire aux supporters de ne pas entrer dans l’excitation des médias, pour nous laisser un peu travailler. Un peu de patience, on est bien en championnat. Evidemment, les supporters ont demandé un peu plus de jeu, de contenu, il faut chercher ça. J’espère qu’ils sont contents aujourd’hui. Mais la victoire, c’est le plus important pour moi. Il faut du temps, il faut laisser les personnes travailler. On a bien conscience de les avoir déçus en Ligue des champions mais on ne peut pas entrer dans l’excitation transmise par le monde des médias. » André Villas-Boas – source : RMC (28/11/2020)