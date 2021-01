OM : Villas-Boas, résultats, Payet vs Thauvin… Ménès a trouvé le fautif de la crise !

Pierre Ménès a été questionné sur les tensions entre Dimitri Payet et Florian Thauvin après la prise de parole d’André Villas-Boas à ce sujet.

Dans Pierrot Face Cam, Pierre Ménès comprends les critiques émises par les supporters à l’encontre des deux joueurs et confirme que Thauvin et Payet sont responsables des mauvaises résultats des Marseillais…

je ne comprends pas la communication de villas-boas – pierre ménès

a lire : MERCATO OM : LONGORIA FONCE SUR UN MILIEU TURC QUI A FLAMBÉ EN LIGUE DES CHAMPIONS ?

« Alors qu’ils soient responsables des mauvais résultats de l’OM, oui forcément puisque ce sont les deux meilleurs joueurs offensifs de l’équipe. Maintenant, j’avoue que je ne comprends pas la communication de Villas-Boas. Je ne vois pas l’intérêt de sortir cette phrase. Ni de montrer et pointer du doigt ces deux joueurs face à l’opinion public et aux supporters. Peut-être veut-il se dédouaner. Honnêtement, j’aime bien les mecs qui disent ce qu’ils pensent mais il aurait dû botter en touche sur ce sujet. Après, que Thauvin et Payet ne s’apprécient pas, c’est de notoriété publique. Après, Payet a quand même fait une passe décisive à Thauvin pour la victoire de l’OM au Parc. Il faut arrêter de croire que les équipes de foot, c’est une colo où les 25 mecs de l’effectif partent tous en vacances à Ibiza, pour faire une référence historique bien connue. Le problème de Thauvin, je pense que c’est quand même un an sans jouer l’année dernière. Je pense aussi qu’il n’a plus la tête à Marseille. Les uns et les autres jugeront de l’opportunité de dire qu’une proposition à 450 000 euros par mois sans prime à la signature est inadmissible. On verra s’il aura mieux ailleurs. Payet, pour moi, il est évident que c’est un problème physique. Je pense que ça se voit à l’œil nu. Maintenant, j’ai l’impression qu’avec cette déclaration, Villas-Boas a confirmé et a un peu sonné l’époque du « Tout pour ma gueule dans ce club » et que ça ne présage rien de bon. »

Pierre Ménès – Source : Pierrot Face Cam (25/01/2021)